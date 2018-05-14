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Стали известны сочетания звеньев на тренировке России перед игрой со Словакией

Стали известны сочетания звеньев на тренировке России перед игрой со Словакией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на утренней раскатке перед матчем со Словакией, информирует корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Сегодня, 14 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут шестой матч на чемпионате мира в Дании. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;
«Синие»: Яковлев — Береглазов, Сошников— Андронов — Мамин, Шалунов;
«Жёлтые»: Трямкин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бучневич.

Пропустил тренировочное занятие защитник Динар Хафизуллин, в роли 13-го и 14-го форвардов занимались соответственно Максим Шалунов и Павел Бучневич.

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