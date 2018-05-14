Экс-гендиректор «Лады»: руководством клуба было допущено много упущений

Экс генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, почему не вернулся в клуб в это межсезонье, а также прокомментировал исключение клуба из Континентальной хоккейной лиги.

«Почему я отказался вернуться на должность? Я не отказывался. Но… предложение делалось таким образом, как мне показалось, чтобы я отказался. Если воспроизвести хронологию событий, то выглядело это так: меня пригласили на встречу с Резниковым. Я прилетел на переговоры из Москвы в Тольятти и рассказал ему свою программу. Конкретно и подробно. Мы нашли с ним общий язык. И изначально разговора о встрече с Дмитрием Шляхтиным не было — я планировал улететь в тот же день. Но мне позвонили и назначили встречу на утро следующего дня в Самаре с министром спорта. Мы встретились, обо всём поговорили, он ознакомился с моим резюме и сказал, что будут думать. И тут меня ждал сюрприз. Сначала разговор шёл о должности спортивного директора «Лады», но внезапно г-н Шляхтин говорит: «А почему бы вам официально не устроиться спортивным директором ЦСК ВВС, а заниматься в том числе и «Ладой»?». Я спросил, как он это себе представляет. Есть правила: я захожу директором ЦСК ВВС, и самарский клуб об этом официально уведомляет лигу. А потом я вдруг начинаю звонить агентам и игрокам для «Лады», и мне логично задают вопрос: «Вы спортивный директор ЦСК ВВС, какого рожна вы занимаетесь «Ладой»?». Поэтому после такого предложения я сказал, что подумать нужно уже мне. Уехал в Тольятти, где мне на следующий день вновь назначили встречу с Резниковым, чтобы оговорить этот непонятный для меня кульбит. И вот, когда я сидел, ждал этой встречи, мне позвонили и сообщили о назначении Кречина. И я улетел в Москву.

Команду можно было оставить в КХЛ в этом сезоне – это сто процентов. Даже после того, как они за 10 дней стали этот вопрос решать. Со стороны предыдущего руководства было много упущений. Потому что изначально пошли по неправильному пути.

Я видел, что реально можно уйти от бюджетной кормушки, но когда мы разговаривали со Шляхтиным, то передо мной такой задачи не ставилось, и с его стороны ничего на эту тему не прозвучало. В рамках моих предполагаемых полномочий я сказал, что вижу свою задачу в том, чтобы достойно отыграть сезон, подготовить за это время нормальную структуру по всем критериям, необходимым для возврата в КХЛ. Но давайте будем реалистами – всё это не по щелчку пальцев, здесь нужно работать. В том числе и с депутатским корпусом. Кстати, этого не делалось ранее. Сейчас народные избранники в теме, они готовы к сотрудничеству. Они даже письмо готовили о возвращении в КХЛ «Лады». Просто было уже поздно. И здесь должен был клуб сработать более мобильно и оперативно — сам бы все подготовил, указал направление, а они уже приняли бы решение в пределах своих полномочий. Короче говоря, надо было побегать ножками по кабинетам в думе и КХЛ», — цитирует Чеботарёва «Самарское обозрение».