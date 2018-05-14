Только 2 команды за всю историю НХЛ выиграли финал конференции со счёта 0-2

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

История финалов конференций Кубка Стэнли показывает, что «молнии» практически обречены. За всю историю только двум командам удалось выиграть финал конференции (проводятся с сезона-1974/75), уступая в серии 0-2. В 1984 году «Нью-Йорк Айлендерс» в шести матчах прошли «Монреаль Канадиенс» (4-2), а в 1991 году также в шести играх «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Бостон Брюинз». В остальных 39 случаях, команда, захватившая лидерство в серии 2-0, проходила в финал Кубка Стэнли.