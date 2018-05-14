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Россия — Словакия: статистика второго периода

Россия — Словакия: статистика второго периода
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился второй период матча группового этапа чемпионата мира—2018 между сборными России и Словакии. После 40 минут игры счёт 2:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, заброшенные шайбы в свой актив записали Максим Мамин и Никита Гусев.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Статистика второго периода матча Россия — Словакия:

Голы — 0-0
Броски — 8-11
Вбрасывания — 7-7
Штраф — 4-6
Реализация — 0/3 — 0/2.

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