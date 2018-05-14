Россия — Словакия: Мамин получил травму и ушёл в раздевалку

В третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018 между сборными России и Словакии повреждение получил нападающий россиян Максим Мамин. Форвард, на счету которого в матче одна заброшенная шайба, ударился плечом о борт в ходе борьбы с соперником.



Хоккеист покинул лёд, держась за ключицу, и ушёл в раздевалку.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Россия со второго места попадёт на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»