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Россия — Словакия: Мамин получил травму и ушёл в раздевалку

Россия — Словакия: Мамин получил травму и ушёл в раздевалку
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

В третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018 между сборными России и Словакии повреждение получил нападающий россиян Максим Мамин. Форвард, на счету которого в матче одна заброшенная шайба, ударился плечом о борт в ходе борьбы с соперником.

Хоккеист покинул лёд, держась за ключицу, и ушёл в раздевалку.

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