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Зайцев: Россия не играла в откат, весь матч действовали ровно

Зайцев: Россия не играла в откат, весь матч действовали ровно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной России Никита Зайцев прокомментировал матч сборной России со сборной Словакии (4:0) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018.

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«Нормально сыграли всю игру, полностью контролировали. Я не заметил, чтобы мы начали играть в откат. Мы весь матч отыграли ровно, должны были забивать много голов. Большинство «пять на три» нормально разыгрывали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали. Шестёркин — молодец, здорово двигался, придал уверенности нам. Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны. Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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