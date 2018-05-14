Зайцев: Россия не играла в откат, весь матч действовали ровно

Защитник сборной России Никита Зайцев прокомментировал матч сборной России со сборной Словакии (4:0) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



«Нормально сыграли всю игру, полностью контролировали. Я не заметил, чтобы мы начали играть в откат. Мы весь матч отыграли ровно, должны были забивать много голов. Большинство «пять на три» нормально разыгрывали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали. Шестёркин — молодец, здорово двигался, придал уверенности нам. Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны. Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Без олимпийских граблей. Такие словаки России не соперник Команда Ильи Воробьёва обыграла сборную Словаки, не допустив ошибок Пхёнчхана.