Нападающий Виталий Попов принял квалификационное предложение «Автомобилиста», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний (КХЛ/ВХЛ) характер и рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 25-летний Попов набрал 5 (1+4) очков в 25 матчах регулярного сезона, в 6 играх Кубка Гагарина баллов не набрал.

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Северстали» и «Амура». В общей сложности форвард принял участие в 161 матче, забросил 17 шайб и сделал 14 голевых передач при показателе полезности «-17».