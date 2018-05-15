Крикунов: я за месяц в Беларуси посмотрел больше матчей, чем Льюис за 3,5 года

Бывший главный тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов прокомментировал вылет белорусов из элитного дивизиона чемпионата мира.

«Как обычно, я внимательно следил за белорусами. В чём причина их провала? Льюис в своё время сменил на посту рулевого именно меня. Так я за месяц во главе сборной, думаю, посмотрел в Беларуси больше матчей, чем Дэйв за последующие три с половиной года. Канадец приезжал, проводил матчи Евротура и отбывал домой. А надо было наблюдать за игроками, как-то их подстёгивать, контактировать с клубами и тренерами, рассказывать им своё видение. В итоге имеем печальный результат. Ну а что вы хотели?» — цитирует Крикунова «Прессбол».