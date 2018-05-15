«Автомобилист» выменял у «Югры» защитника Журавлёва

Екатеринбургский «Автомобилист» выменял у ханты-мансийской «Югры» защитника Юрия Журавлёва, информирует официальный сайт клуба. Взамен югорчане получили права на Владислава Воропаева.



Юрий Журавлев родился 27 сентября 2000 года в Кургане, воспитанник тюменского «Газовика», также в юности выступал за «Тюменский Легион» и «Югру». В прошлом сезоне Юрий дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе «Мамонтов Югры», сыграл 39 матчей, набрав 4 (0+4) очка.



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