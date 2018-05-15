Тренер США: перед игрой с Чехией в 1/4 ЧМ нам надо решить несколько проблем

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги матча с Финляндией на ЧМ-2018 по хоккею (2:6).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
«На старте игры мы показали хороший хоккей, но потом несколько ошибок и рикошетов сделали для нас отрицательную разницу в счёте. Мы с самого начала говорили о необходимости постоянного совершенствования игры, но этого нельзя сделать, не столкнувшись с проблемами. Нам нужно решить их перед матчем с хорошей командой Чехии», — цитирует тренера USA Hockey.
На кого попадёт Россия в 1/4 финала. Точно не на США
Наш соперник определится в последний момент.