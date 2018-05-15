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Тренер США: перед игрой с Чехией в 1/4 ЧМ нам надо решить несколько проблем

Тренер США: перед игрой с Чехией в 1/4 ЧМ нам надо решить несколько проблем
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги матча с Финляндией на ЧМ-2018 по хоккею (2:6).

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«На старте игры мы показали хороший хоккей, но потом несколько ошибок и рикошетов сделали для нас отрицательную разницу в счёте. Мы с самого начала говорили о необходимости постоянного совершенствования игры, но этого нельзя сделать, не столкнувшись с проблемами. Нам нужно решить их перед матчем с хорошей командой Чехии», — цитирует тренера USA Hockey.

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