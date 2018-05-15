Коробов: Беларуси на ЧМ-2018 не хватило желания и сплочённости

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов после игры со Словакией (4:7) подвёл итоги ЧМ-2018.



«Словаки воспользовались нашими ошибками. Проиграли в третьем периоде свой пятак. Реализовали свои моменты, но опять же — концентрация, проиграли «пятак», пропустили контратаки. Тому, что нам говорил тренер, мы мало уделили внимания.



Чего не хватило команде на чемпионате мира? Ну, наверное, желания, борьбы, сплочённости, самоотдачи. Потому что в некоторых играх мы демонстрировали эти качества, а в других играли — не так, как нужно было», — сказал Коробов.