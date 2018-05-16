Овечкин и Кузнецов на двоих нанесли 21 бросок в створ за матч с «Тампой»

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 36 секунд, за которые нанёс 9 бросков в створ ворот. Его одноклубник Евгений Кузнецов за 24 минуты 52 секунды отметился 12 бросками по воротам Андрея Василевского. Таким образом, общими усилиями российские игроки нанесли 21 бросок в створ ворот «Лайтнинг», но лишь один из них оказался точным (бросок Кузнецова).