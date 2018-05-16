Нильссон: Коскинен звонил мне, интересовался, поеду ли я в СКА

Голкипер сборной Швеции Андерс Нильссон после победы над Россией (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года в Дании прокомментировал слухи о своём переходе в СКА.

«Читал про то, что меня хочет СКА, в Интернете, но сам ничего не знаю, переговоров не вёл. Знаю, что СКА вратарь нужен, Коскинен ушёл в НХЛ. Он мне звонил, кстати, тоже интересовался поеду ли я в Питер. Скажу сразу – у меня вообще-то контракт ещё на год в «Ванкувере», уходить не собираюсь. Да и НХЛ пока приоритетная цель. Ничего не хочу сказать плохого про КХЛ, но главная лига мира – в Америке», – цитирует Нильссона «Спорт Бизнес Online».