Статистика игроков сборной России по итогам группового этапа ЧМ по хоккею—2018

Завершён групповой этап чемпионата мира 2018 года по хоккею в Дании. Сборная России выиграла 5 матчей в основное время и потерпела по 1 поражению (в овертайме и в основное время).

Лучшим снайпером российской команды стал Михаил Григоренко — 4 точных броска, больше всего результативных передач на счету Павла Дацюка — 8. Он же стал лучшим бомбардиром национальной команды — 10 (2+8) очков. Чаще других угрожал воротам соперников Максим Шалунов — 19 бросков в створ. Самыми полезными игроками национальной команды стали Кирилл Капризов и Никита Нестеров (оба — по «+8»).

Голкипер Игорь Шестёркин за 140 минут игрового времени не пропустил ни одной шайбы, в свою очередь Василий Кошечкин потерпел оба поражения российской сборной.

Статистика игроков сборной России по итогам группового этапа ЧМ-2018