Нападающий Антон Глинкин заключил контракт с «Трактором», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за «Ак Барс». В 44 матчах регулярного сезона Глинкин забросил 9 шайб и сделал 9 результативных передач при полезности «+5». В плей-офф провёл 1 игру и сделал 1 голевую передачу.

Нападающий вернулся в родной клуб, за который выступал на протяжении первых восьми сезонов в КХЛ. В общей сложности Глинкин сыграл 599 матчей в лиге и набрал 254 (89+165) очка при показателе полезности «+15».