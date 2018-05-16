Капитан сборной Швейцарии: с финнами надо просто сыграть в нашу игру

Капитан сборной Швейцарии Райан Диас рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2018 года с командой Финляндии, который состоится завтра, 17 мая. Начало запланировано на 21:15 мск.



«Сборной Швейцарии нужно просто выйти на лёд и сыграть в нашу игру. Я думаю, что это действительно важно. Мы должны по возможности держать шайбу, постоянно поддерживать друг друга, особенно в зоне обороны. Игра у своих владений является ключевым аспектом, я всегда это говорю, потому что именно там вы выигрываете игру или проигрываете игру. Пока, я думаю, мы неплохо играем в обороне на чемпионате мира», — приводит слова Диаса официальный сайт ИИХФ.

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