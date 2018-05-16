Бойд, Тарасов и Ерёменко останутся в московском «Динамо» на сезон-2018/19

Состоялся совет директоров московского «Динамо», по результатам которого было объявлено о хоккеистах, которые продолжат выступление за столичный клуб.



Совет директоров достиг договорённости о перезаключении контрактов с Дастином Бойдом, Даниилом Тарасовым и Александром Ерёменко. При этом отмечено, что потолок зарплат, установленный КХЛ, не превышен, сообщается на официальном сайте «Динамо».



Бойд в прошлом сезоне сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 19 (8+11) очков.

Тарасов принял участие в 55 встречах, записав в свой актив 23 (14+9) результативных балла.

Ерёменко защищал ворота «Динамо» в 42 матчах, выиграв 13 из них. Он пропустил 87 шайб при проценте отражённых бросков 92,9 и коэффициенте надёжности 2,29.