Как стало известно «Чемпионату», нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв продолжат карьеру в московском «Динамо».

В минувшем сезоне 31-летний Шипачёв выступал за СКА, где забросил 9 шайб и сделал 16 голевых передач в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) очков. За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за «Северсталь». В общей сложности Вадим сыграл в лиге 563 матча и набрал 517 (172+385) очков при показателе полезности «+118».

Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2014 года, двукратным обладателем кубка Гагарина (2015, 2017), участником двух Матчей всех звёзд КХЛ (2012, 2015).

28-летний форвард Кагарлицкий в минувшем сезоне играл за «Северсталь» и набрал 45 (17+28) очков в 55 матчах. В первом раунде плей-офф со СКА (0-4) Кагарлицкий забросил четыре шайбы и сделал одну передачу. Соглашение с хоккеистом будет заключено на один сезон.