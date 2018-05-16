Морис: в Лас-Вегасе будет шумно, но «Виннипег» не должен терять лицо

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис сказал, что его команда не будет обращать внимания на болельщиков «Вегас Голден Найтс».

«Мы хорошо понимаем, что должны придерживаться своего хоккея, не терять лица. Нет большой разницы, где играть – дома или на выезде. Да, в Лас-Вегасе будет шумно. Но ведь и в Миннесоте были громкие фанаты, где мы играли в первом раунде. А разве в Нэшвилле была тишина?» — приводит слова Мориса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Третий матч серии между командами состоится 17 мая, начало запланировано на 4:00 мск. Счёт в полуфинальном противостоянии – 1-1.