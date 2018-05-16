Кучеров: Василевский — из тех ребят, кто не говорит, а делает свою работу

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о том, за что в его команде ценят голкипера Андрея Василевского.

«Он умеет идеально выбрать момент. У него получается всех рассмешить. Это отличный парень. Но он принадлежит к тому типу ребят, которые предпочитают не говорить, а делать свою работу. В первый год, в сезоне-2014/15, он приезжал на тренировку за три-четыре часа до её начала. А потом оставался ещё на три после тренировки. Ребята даже шутили: «Вася, ты тут спишь?» — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.