Бывший защитник ЦСКА Игорь Ожиганов стал игроком «Торонто Мэйпл Лифс», информирует в своём «твиттере» агентство Дэна Мильштейна. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист забросил 2 шайбы и сделал 7 результативных передач в 42 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+12», в 5 матчах плей-офф очков не набрал.

В КХЛ хоккеист также выступал за «Сибирь» и «Амур». В общей сложности он принял участие в 372 матчах и набрал 107 (36+71) очков при показателе полезности «+28».