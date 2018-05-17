США — Чехия — 3:2. Видеообзор четвертьфинала ЧМ-2018 по хоккею

Сборная США одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира–2018 по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:2. Американская команда прошла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары Швеция — Латвия.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



В составе сборной США голами сумели отметиться Кэм Аткинсон и Патрик Кейн, оформивший дубль. У чехов заброшенные шайбы на свой счёт записали Михал Ржепик и Мартин Нечас.

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