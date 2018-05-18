Сошников — о Макдэвиде: он «пять на пять» ничего не набрал

Нападающий сборной России Никита Сошников после поражения от команды Канады (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года прокомментировал игру против лидера канадцев — Коннора Макдэвида. В этом матче Сошников вместе с Сергеем Андроновым и Ильёй Михеевым отвечал за сдерживание звена Макдэвида.

«У него хорошее катание, быстрые руки, к тому же соображает очень хорошо. Надо аккуратно играть с такими игроками. Если бы кто-нибудь знал, как его сдерживать, он бы вряд ли столько очков набирал. Надо было играть жёстче с ним? Ну, он «пять на пять» ничего не набрал. Прошли ли бы мы их без Макдэвида? Если бы да кабы», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.