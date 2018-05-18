«Автомобилист» заключил контракт с защитником Кириллом Аблаевым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Минувший сезон 22-летний хоккеист провёл в ВХЛ, выступая за воскресенский «Химик». В 15 матчах регулярного сезона очков не набрал при полезности «-2».

За карьеру в КХЛ Аблаев провёл 17 матчей за «Спартак» в сезоне-2015/16. Защитник заработал показатель полезности «-2» при 2 штрафных минутах. В среднем за матч молодой хоккеист проводил на льду чуть больше 5 минут.