Дрегер: немногие в мире могут отдать такую передачу, как Макдэвид в овертайме

Аналитик TSN Даррен Дрегер прокомментировал вклад капитана сборной Канады Коннора Макдэвида в победу над Россией (5:4 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года в Дании.

«Немногие в мире могут отдать такую передачу, как Макдэвид в овертайме. Надо отдать должное Питерсу, который не убирал его со льда в большинстве. Канаде повезло с этим удалением, но им ещё надо было его реализовать. Естественно, они это сделали. Всё началось с Турриса, который начал розыгрыш. У Макдэвида есть хладнокровие, он набирается опыта. Райан О’Райлли после матча сказал, что этот гол входит в его топ-5, потому что это гол в овертайме, который позволил Канаде выйти в полуфинал, но в то же время он отметил, что ему особо ничего не пришлось делать. Надо было занять правильную позицию, положить клюшку на лёд, и О’Райлли знал, что Макдэвид найдёт его.

Видео шайбы можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Макдэвид дал искру канадскому большинству. Имейте в виду, что Питерс уже работал с ним на чемпионате мира 2016 года. Он говорил, что тогда у Коннора не было такой уверенности в себе, он полагался на других, более опытных форвардов. Сейчас это другой игрок. Он уверен в себе, он знает, что он лучший или один из лучших в мире, и хочет это показать, побеждая и ведя команду за собой. Он продемонстрировал это в четвертьфинале, высшей точкой его игры стал идеальный пас на победный гол», — сказал Дрегер в эфире TSN.