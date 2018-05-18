КХЛ передала в Зал хоккейной славы в Торонто свои трофеи

Континентальная хоккейная лига передала в дар Залу хоккейной славы в Торонто памятные трофеи 10-го, юбилейного сезона. Церемония передачи состоялась в Копенгагене во время чемпионата мира—2018.

В Канаде также будут храниться хоккейные краги, шлем и игровой свитер единственного пятикратного обладателя кубка Гагарина Даниса Зарипова, в которых он выступал в финале плей-офф 10-го, юбилейного сезона против ЦСКА. Также залу переданы медали призёров чемпионатов КХЛ сезонов-2016/17 и 2017/18 и памятные медали участников Матча звёзд КХЛ—2018 в Астане. Главным экспонатом коллекции стала мини-копия кубка Гагарина.



«Руководство Зала хоккейной славы обратилось к нам с просьбой передать несколько предметов, символизирующих Лигу и относящихся к 10-му, юбилейному сезону КХЛ. Мы с радостью откликнулись на неё. «Ак Барс» оперативно предоставил хоккейную амуницию Даниса Зарипова, лига подготовила остальные предметы, которые мы передали представителям Зала хоккейной славы. Очень приятно такое внимание и желание сотрудничества со стороны уважаемой в хоккейном мире организации, которая вот уже много лет сохраняет историю нашей любимой игры», — рассказал вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.