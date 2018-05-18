Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира—2018

Сборная России прилетела прямым рейсом из Копенгагена, где вчера, 17 мая, в четвертьфинальном матче со счётом 4:5 в овертайме уступила команде Канады.

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Самолёт со сборной России, которая выступала на чемпионате мира по хоккею в Дании, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Чемпионат мира—2018, который проходит в Хернинге и Копенгагене (Дания), завершится 20 мая. Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей мирового хоккейного первенства.