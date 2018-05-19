Швеция — США: стали известны составы команд на полуфинал ЧМ-2018

Опубликованы составы сборных Швеции и США на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2018, информирует официальный сайт ИИХФ.



Швеция:



Нильссон (Хелльберг)

Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк

Клинберг — Линдхольм, Хорнквист — Баклунд — Нюквист

Викстранд — Экхольм, Форсберг — Кемпе — Арвидссон.

Андерссон, Эверберг, де ла Роуз — Ларссон — Пяаярви.



США:



Кинкэйд (Дарлинг);

Мартинез — Мёрфи, Дербринкат — Уайт — Кейн

Бутчер — Макэвой, Годро — Бонино — Аткинсон

Пионик — Йенсен, Крайдер — Ларкин — Ли

Хьюз, Коулмэн — Райан — Томпсон, Милано.

ЧМ доказал – в лиге нельзя без конкуренции. О чём надо задуматься КХЛ Порой приходится резать по живому.