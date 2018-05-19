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Швеция — США: стали известны составы команд на полуфинал ЧМ-2018

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Швеция — США: стали известны составы команд на полуфинал ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Опубликованы составы сборных Швеции и США на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2018, информирует официальный сайт ИИХФ.

Швеция:

Нильссон (Хелльберг)
Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк
Клинберг — Линдхольм, Хорнквист — Баклунд — Нюквист
Викстранд — Экхольм, Форсберг — Кемпе — Арвидссон.
Андерссон, Эверберг, де ла Роуз — Ларссон — Пяаярви.

США:

Кинкэйд (Дарлинг);
Мартинез — Мёрфи, Дербринкат — Уайт — Кейн
Бутчер — Макэвой, Годро — Бонино — Аткинсон
Пионик — Йенсен, Крайдер — Ларкин — Ли
Хьюз, Коулмэн — Райан — Томпсон, Милано.

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