Фазель: чемпионаты мира не вернутся в Северную Америку

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель по достоинству оценил уровень проведения чемпионата мира по хоккею — 2018 в Дании.



«Я бы хотел отметить Данию в роли хозяйки чемпионата мира, датчане всё сделали очень здорово. Чемпионат мира в олимпийский год необходим для того, чтобы было финансирование, были средства на наши программы и развитие хоккея. Я думаю, что чемпионаты мира больше не вернутся в Северную Америку. Мне кажется, что мы не должны проводить этот турнир в Канаде или США, это плохая идея. Что касается будущего турнира, то мне было бы интересно взглянуть на сборную Великобритании. Считаю, что она может быть конкурентоспособной», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, что чемпионат мира по хоккею — 2019 пройдёт в Словакии, а сборная Великобритании заняла одно из двух первых мест в турнире первого дивизиона.



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