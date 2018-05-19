Нападающий Мариан Госса завершил карьеру из-за состояния здоровья

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Мариан Госса объявил о завершении игровой карьеры из-за проблем со здоровьем.



«Я больше не буду играть в хоккей. У меня имеется действующий контракт с «Чикаго» на предстоящие три года, а здоровье у меня — одно. Оно не позволяет мне играть в хоккей в дальнейшем. Вероятно, теперь мой контракт обменяют в другую команду, также меня отправить в список травмированных. Не могу на данный момент определённо рассказать о моём будущем», – сказал Госса.

39-летний хоккеист пропустил сезон-2017/18 целиком из-за заболевания кожи. Оно было вызвано аллергической реакцией на хоккейную экипировку. Словацкий хоккеист является обладателем трёх Кубков Стэнли.