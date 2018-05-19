А. Ларссон, Баклунд и Экман-Ларссон — лучшие игроки Швеции на ЧМ по хоккею—2018

Завершился первый полуфинальный матч чемпионата по хоккею, проходящего в Дании. В нём сборная Швеции одержала крупную победу над командой США. Встреча завершилась со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).

Лучшими игроками в составе «Тре крунур» на текущем мировом первенстве были признаны: защитники Адам Ларссон и Оливер Экман-Ларссон, а также нападающий Микаэль Баклунд.

Адам Ларссон принял участие в девяти матчах ЧМ-2018, записав на свой счёт 3 (1+2) результативных балла. Оливер Экман-Ларссон отметился 6 (2+4) очка в девяти встречах. Микаэль Баклунд набрал 9 (2+7) баллов на текущем мировом первенстве.