«Ак Барс» выменял у «Сочи» нападающего Павла Падакина

Хоккейный клуб «Ак Барс» произвёл обмен игроками с ХК «Сочи». В Казань переезжает 23-летний нападающий Павел Падакин, в обратном направлении проследует 25-летний форвард Дмитрий Архипов.

В минувшем сезоне 23-летний Падакин выступал за «Сочи» и набрал 31 (9+22) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21». В 5 матчах плей-офф сделал 1 результативную передачу, заработав показатель полезности «-3».

25-летний Архипов провёл в системе казанского клуба девять сезонов, сыграв в КХЛ за «Ак Барс» (117 матчей, 16 (9+7) очков), в ВХЛ за «Барс» (93 матча, 41 (18+23) очков) и альметьевский «Нефтяник» (6 матчей), в МХЛ за «Барс» (251 матч, 63 шайбы + 79 передач), в МХЛ-Б за «Ирбис» (5 матчей, 5 (3+2) очков).