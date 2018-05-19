Защитник Егор Яковлев подпишет контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» на один год

Защитник сборной России и питерского СКА Егор Яковлев в ближайшие дни подпишет контракт на один сезон с клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на агента хоккеиста Дэна Мильштейна.

Яковлев последние три года провёл в СКА, а в феврале 2018 года стал победителем Олимпийских игр. В сезоне-2017/18 Егор провёл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф он сыграл в семи встречах, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+5».