Василевский признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой в пятом матче финальной серии Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 3-2 в серии). Российский вратарь отразил 28 бросков из 30.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» NHL.

Второй звездой признан нападающий «молний» Седрик Паккет, забросивший первую шайбу в матче на 20-й секунде первого периода.

Первой звездой матча признан форвард «Лайтнинг» Райан Кэллахан, записавший на свой счёт 2 (1+1) очка.

Следующий матч серии пройдёт в Вашингтоне 22 мая мск.