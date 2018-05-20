«Тампа» — «Вашингтон» — 3:2. Видеообзор матча Кубка Стэнли — 2018

В пятом матче финала Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). «Тампа» одержала третью подряд победу в серии, выйдя вперёд в счёте — 3-2.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Лайтнинг» Райан Кэллахан, набравший 2 (1+1) очка. Голами в составе «Кэпиталз» отметились Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.



Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 12 минут 3 секунды и заблокировал бросок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов окончил матч с показателем «-2».



Пятый матч противостояния состоится 22 мая мск в Тампе.