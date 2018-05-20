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«Тампа» снова обыграла «Вашингтон», счёт в серии 3-2

«Тампа» снова обыграла «Вашингтон», счёт в серии 3-2
Хоккей / НХЛ

В пятом матче финала Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). «Тампа» одержала третью подряд победу в серии, выйдя вперёд в счёте — 3-2.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лайтнинг» Райан Кэллахан, набравший 2 (1+1) очка. Голами в составе «Кэпиталз» отметились Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 12 минут 3 секунды и заблокировал бросок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов окончил матч с показателем «-2».

Пятый матч противостояния состоится 22 мая мск в Тампе.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
20 мая 2018, воскресенье. 02:15 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 2
2:0, 1:1, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Пакетт (Кэллахан) – 00:19 (5x5), 2:0 – Палат (Кучеров) – 09:04 (5x5), 3:0 – Кэллахан (Строльман, Куниц) – 20:33 (5x5), 3:1 – Кузнецов (Нисканен, Оши) – 24:21 (5x5), 3:2 – Овечкин (Карлсон, Эллер) – 58:24 (6x5)
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