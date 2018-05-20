Власич: сколько угодно нахваливайте Швейцарию, но Канада не заслужила поражения

Защитник сборной Канады Марк-Эдуар Власич прокомментировал поражение своей команд в полуфинале чемпионата мира 2018 года от Швейцарии (2:3).

«Можете сколько угодно нахваливать Швейцарию, но Канада не должна была отдавать эту игру. Их вратарь стоял на голове, поэтому они выиграли. Не хочу умалять заслуг соперника, но это не та игра, которую Канада должна была проиграть. Теперь мы должны выйти и сыграть с американцами за бронзу. Мы предпочли бы сыграть за золотые медали, но получилось так, как получилось», — цитирует Власича официальный сайт ИИХФ.

Матч за бронзовые медали чемпионата мира США – Канада состоится сегодня, 20 мая, начало запланировано на 16:45 мск.