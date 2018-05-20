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Василевский стал второй звездой дня в НХЛ

Василевский стал второй звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой очередного игрового дня в плей-офф Кубка Стэнли.

В домашнем матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 3-2) Василевский парировал 28 бросков из 30.

Третьей звездой был признан ещё один хоккеист «Тампа-Бэй Лайтининг» — нападающий Седрик Покетт. Он отметился заброшенной шайбой на 19-й секунде встречи с «Вашингтоном».

Первой же звездой дня стал нападающий «Тампы» Райан Кэллахан. На его счету заброшенная шайба и результативная передача.

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