Василевский стал второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой очередного игрового дня в плей-офф Кубка Стэнли.

В домашнем матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 3-2) Василевский парировал 28 бросков из 30.

Третьей звездой был признан ещё один хоккеист «Тампа-Бэй Лайтининг» — нападающий Седрик Покетт. Он отметился заброшенной шайбой на 19-й секунде встречи с «Вашингтоном».

Первой же звездой дня стал нападающий «Тампы» Райан Кэллахан. На его счету заброшенная шайба и результативная передача.