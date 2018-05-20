Защитник «Кэпиталз» Нисканен: все голы «Тампы» в наши ворота – целиком моя вина

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен взял на себя вину за поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ (2:3, 2-3 в серии).

«Возьмём первый гол «Тампы»: шайба застряла в нейтральной зоне, я начал выдвигаться, но не успел ни к ней, ни к сопернику. У «Лайтнинг» получился выход два в одного, и они забили.

Все три гола, которые мы пропустили, это целиком моя вина. Первый период игры получился разочаровывающим. Я должен выглядеть лучше в следующих матчах серии», – приводит слова Нисканена Sportsnet.