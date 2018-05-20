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Бигл: Овечкин — лидер «Вашингтона», на которого все равняются

Бигл: Овечкин — лидер «Вашингтона», на которого все равняются
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл поделился мнением о капитане «столичных» Александре Овечкине. Команда после пяти матчей серии финала Восточной конференции НХЛ уступает «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-3.

«Овечкин — наш лидер, ведущий игрок команды, на которого все равняются. Если мы проигрываем в две шайбы, его надо выпускать на лёд. Он должен быть там, и шайбу нужно доставить ему, потому что мы хорошо знаем, насколько он опасен», — цитирует Бигла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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