Бигл: Овечкин — лидер «Вашингтона», на которого все равняются

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл поделился мнением о капитане «столичных» Александре Овечкине. Команда после пяти матчей серии финала Восточной конференции НХЛ уступает «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-3.



«Овечкин — наш лидер, ведущий игрок команды, на которого все равняются. Если мы проигрываем в две шайбы, его надо выпускать на лёд. Он должен быть там, и шайбу нужно доставить ему, потому что мы хорошо знаем, насколько он опасен», — цитирует Бигла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Игра ценой в карьеру. Матч жизни для Овечкина Злодейка-судьба дала ему первый шанс за 12 лет. Подумала и забрала обратно. Почти.