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Швеция — Швейцария: команды обменялись голами в течение одной минуты

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Швеция — Швейцария: команды обменялись голами в течение одной минуты
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился первый период финального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными Швеции и Швейцарии (1:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте матча сборная Швейцарии открыла счёт в решающем матче турнира. Роман Йози подключился к атаке и набросил шайбу на пятак, а Нино Нидеррайтер выиграл борьбу перед воротами и протолкнул шайбу под щитком Андерса Нильссона.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.

Спустя минуту шведы отыгрались. Густав Нюквист резко сместился к центру чужой зоны и с ползоны вогнал шайбу под перекладину.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Швеция и Швейцария играют в матче за золото ЧМ-2018. LIVE
Всё самое интересное о главном матче турнира и событиях вокруг него – в нашем лайве.
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