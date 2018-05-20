Швеция — Швейцария: команды обменялись голами в течение одной минуты

Завершился первый период финального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными Швеции и Швейцарии (1:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 17-й минуте матча сборная Швейцарии открыла счёт в решающем матче турнира. Роман Йози подключился к атаке и набросил шайбу на пятак, а Нино Нидеррайтер выиграл борьбу перед воротами и протолкнул шайбу под щитком Андерса Нильссона.

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Спустя минуту шведы отыгрались. Густав Нюквист резко сместился к центру чужой зоны и с ползоны вогнал шайбу под перекладину.

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