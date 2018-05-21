Андерсен, Клингберг и Ахо – лучшие игроки чемпионата мира–2018 по хоккею

Названы лучшие игроки чемпионата мира по хоккею 2018 года.
Лучшим голкипером был признан страж ворот сборной Дании Фредерик Андерсен. На домашнем мировом первенстве он сыграл в шести матчах, отражая 94,4% бросков по своим воротам. Его коэффициент надёжности составил 1,65.
Лучшим защитником стал представитель Швеции Джон Клингберг, в 11 матчах на его счету 6 (1+5) результативных баллов.
Лучшим нападающим оказался 20-летний Себастьян Ахо, занявший второе место в гонке бомбардиров завершившегося мирового первенства. В 8 матчах он набрал 18 (9+9) очков.
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