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Андерсен, Клингберг и Ахо – лучшие игроки чемпионата мира–2018 по хоккею

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Андерсен, Клингберг и Ахо – лучшие игроки чемпионата мира–2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Названы лучшие игроки чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Лучшим голкипером был признан страж ворот сборной Дании Фредерик Андерсен. На домашнем мировом первенстве он сыграл в шести матчах, отражая 94,4% бросков по своим воротам. Его коэффициент надёжности составил 1,65.

Лучшим защитником стал представитель Швеции Джон Клингберг, в 11 матчах на его счету 6 (1+5) результативных баллов.

Лучшим нападающим оказался 20-летний Себастьян Ахо, занявший второе место в гонке бомбардиров завершившегося мирового первенства. В 8 матчах он набрал 18 (9+9) очков.

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