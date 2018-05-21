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Экхольм: в первый раз стал чемпионом мира, я счастлив от этого

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Экхольм: в первый раз стал чемпионом мира, я счастлив от этого
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной Швеции Маттиас Экхольм прокомментировал победу своей команды в финале ЧМ над Швейцарией (3:2 Б).

«Я в первый стал чемпионом мира. Драматичная концовка, я сейчас очень рад и счастлив. Мы не проиграли ни одного матча, даже сегодня были лучшей командой, создавали больше голевых моментов, чаще бросали. Не хочу сказать ничего плохого о Швейцарии, они провели отличный матч, но победила правильная команда.

Самый сильный соперник на этом турнире? Я только четыре матча провёл. Мне кажется, нам было намного легче с теми командами, которые играли сами, а не только оборонялись. С Латвией была тяжёлая, со Швейцарией. Я их не виню, в этом был их шанс. Они проделали отличную работу, швейцарцы показали лучшую игру среди команд, с кем мы сыграли», — передаёт слова Экхольма корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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