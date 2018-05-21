Арвидссон: идеальное окончание сезона, особенно рад за Форсберга

Нападающий сборной Швеции Виктор Арвидссон прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата мира 2018 года над Швейцарией (3:2 Б).



«Идеальное окончание сезона. Не в «Нэшвилле», но я поэтому сюда и приехал. Мы хотели выиграть золото, и вот мы это сделали. Невероятное чувство, что мы сделали это вместе с моими партнёрами по «Предаторз». Особенно рад за Филипа (Форсберга), который ещё ничего не выигрывал. Он великолепный игрок, один из лучших в Швеции. Он заслужил это, здорово, что именно он забил победный буллит.

Мы много владели шайбой, но швейцарцы здорово оборонялись, вратарь у них был очень хорош. У нас были выходы «один в ноль», другие опасные моменты, в которых надо было забивать. Но мы не отчаивались. Практически весь овертайм мы контролировали шайбу и могли заканчивать игру, но всё решилось на буллитах. Это всегда «50 на 50».

Нильссон шикарно сыграл в полуфинале, а сегодня у него был сложный матч. Схожий с четвертьфиналом, когда мы играли с Латвией. Соперник мало бросал, действовал на контратаках. Наверное, для него было нервотрёпкой ждать от швейцарцев опасность каждый раз, когда они пересекали синюю линию. У них очень мастеровитые игроки, которые могут наказать за ошибки, но Нильссон совершал классные сейвы, а в овертайме спас команду, оставил нас в игре.

Моя семья была на трибунах, было здорово играть у них на глазах», — передаёт слова Арвидссона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.