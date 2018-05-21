Штястны: «Виннипег» был вынужден выпрыгивать из шорт, чтобы догнать «Вегас»

Форвард «Виннипег Джетс» Пол Штястны прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:2, 1-4 в серии). Канадский клуб выбыл из розыгрыша кубка Стэнли.

«Мы играли хорошо, но «Вегас» замечательно справился со своей работой. Вынудили нас пускаться за ними в погоню, буквально выпрыгивать из шорт, чтобы достать их, когда «Голден Найтс» снова выходили вперёд. И чем меньше времени оставалось до конца, тем сильнее мы пытались надавить. Но получали новые шайбы в свои ворота», — цитирует Штястны официальный сайт НХЛ.