«Торпедо» заключило контракт с американским форвардом Энди Миле

«Торпедо» заключило контракт с нападающим» Энди Миле, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

30-летний американский форвард минувший сезон провёл в чемпионате Швеции. В 39 матчах регулярного сезона за «Мальмё» он забросил 10 шайб и сделал 27 голевых передач, после чего продолжил карьеру в «Векшё», где сделал 5 голевых передач в 7 играх «регулярки». В 13 матчах плей-офф на его счету 1 точный бросок и 8 результативных передач. В составе «Векшё» хоккеист стал чемпионом Швеции.

За карьеру в НХЛ Миле сыграл 15 матчей за «Финикс Койотс» и набрал 2 (0+2) очка. В сезоне-2011/12 принял участие в Матче всех звёзд АХЛ, а по итогам чемпионата-2014/15 был включён в символическую сборную турнира.