Хаула: для настоящего успеха «Вегасу» нужно выиграть кубок Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула после победы в серии с «Виннипег Джетс» (4-1) и выхода в финал Кубка Стэнли отметил, что его команде рано расслабляться.

«Мы все мечтаем о победе в финале Кубка Стэнли, но расслабляться слишком рано. Чтобы почувствовать настоящий вкус успеха, надо пройти этот путь до конца», — приводит слова Хаулы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.