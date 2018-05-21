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Хаула: для настоящего успеха «Вегасу» нужно выиграть кубок Стэнли

Хаула: для настоящего успеха «Вегасу» нужно выиграть кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула после победы в серии с «Виннипег Джетс» (4-1) и выхода в финал Кубка Стэнли отметил, что его команде рано расслабляться.

«Мы все мечтаем о победе в финале Кубка Стэнли, но расслабляться слишком рано. Чтобы почувствовать настоящий вкус успеха, надо пройти этот путь до конца», — приводит слова Хаулы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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