Холтби признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»

Первой звездой шестого финального матча Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» признан канадский голкипер хозяев Брэйден Холтби. «Столичные» одержали победу со счётом 3:0, а канадец отразил все 24 броска.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте NHL.

Второй звездой матча признан нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши. Американец открыл счёт в конце второго периода с передачи Евгения Кузнецова, а на последней минуте встречи забросил третью шайбу своей команды в пустые ворота.

Третьей звездой матча признан нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли, на его счету одна заброшенная шайба.