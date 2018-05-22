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Мощный силовой приём Дэна Джирарди против Александра Овечкина

Мощный силовой приём Дэна Джирарди против Александра Овечкина
Хоккей / НХЛ

В шестом матче финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал победу – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Счёт в серии сравнялся – 3-3.

Весь матч изобиловал силовыми приёмами, под один из которых угодил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Его опрокинул на лёд защитник «молний» Дэн Джирарди. Главные арбитры матча Брэд Майер и Дэн О'Хэллоран не сочли действия Джирарди нарушением правил.

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» Шэйны.

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