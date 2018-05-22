Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби повторил клубное достижение Семёна Варламова

В шестом матче финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал победу – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Счёт в серии сравнялся – 3-3.

Страж ворот «Вашингтона» Брэйден Холтби оформил «сухарь», отразив 24 броска. Канадский вратарь стал вторым голкипером в клубной истории, не пропустившим ни одной шайбы в решающем для его клуба матче. Первым таким вратарём стал Семён Варламов в 2009 году, одержавший победу со счётом 4:0 в пятом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертьфинале Восточной конференции.